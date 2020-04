Materiali da Cina grazie a Umbria jazz

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - Materiale sanitario è stato donato dalla Cina dopo che la Fondazione Umbria jazz, sollecitata dalla Regione, si è attivata con i propri partner.

Dal Governo della provincia dello Yunnan sono state inviate alla Protezione civile regionale 20.000 mascherine chirurgiche.

La Chinese Relief & Development Foundation di Chengdu ha invece spedito in Umbria circa 300 chili di materiali sanitari (mascherine di vario tipo, tute, occhiali chirurgici, tamponi).

La Fondazione di partecipazione Umbria jazz è da tempo presente in Cina con una intensa attività concertistica che, tra l'altro, ha permesso la realizzazione di un festival proprio a Chengdu e anche di favorire relazioni formali con l'Umbria, come è stato per il memorandum di intesa sottoscritto tra Umbria e Yunnan.

Nel ringraziare la Provincia dello Yunnan e la Chinese Relief & Development Foundation la Fondazione ha voluto "riaffermare la volontà di Umbria jazz di continuare e rafforzare il suo impegno nell'interscambio con la Cina".