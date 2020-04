Grido d'allarme per turismo al Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - I consiglieri regionali Andrea Fora (Patto Civico per l'Umbria) e Simona Meloni (Pd) rendono noti i contenuti di una lettera inviata dal 'Gruppo Aurora' di Castiglione del Lago (una delle realtà più importanti del comparto turistico del Trasimeno) in cui "si lancia l'allarme sulla crisi del settore turistico del bacino del Lago e vengono esposte articolate richieste di intervento da parte del Governo nazionale e regionale per sostenere il comparto". Secondo Fora e Meloni la Regione Umbria deve dare una "risposta unitaria ed efficace ad un grido d'allarme molto fondato e alle loro proposte e segnalazioni di concerto con sindaci dei comuni del Lago Trasimeno. Ci sono problemi - avvertono - che attengono a scelte di politica nazionale che possiamo affrontare in due modi: con lo scaricabarile, in cui ogni parte politica imputa all'altra colpe e responsabilità, oppure provando ciascuno con i propri canali ad attivare quelle misure utili che ci vengono segnalate senza strumentalità politiche".