Fondazione CariPg sostiene volontariato

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - Bando straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a sostegno delle organizzazioni non profit e del volontariato che operano a supporto delle fasce più fragili della popolazione. Si parte da uno stanziamento iniziale di 200 mila euro che potrà essere incrementato attraverso una raccolta fondi aperta anche ai privati.

Tutte le risorse - spiega la Fondazione - saranno indirizzate a sostenere iniziative messe in campo dalle realtà impegnate in prima linea per offrire servizi assistenziali e di cura a favore delle famiglie e delle persone più fragili costrette alla domiciliarietà "forzata" a causa dell'emergenza Covid-19.

Dopo gli interventi deliberati nel mese di marzo per far fronte all'emergenza sanitaria, la Fondazione sottolinea che "rafforza ancora" il proprio impegno per contrastare gli effetti dell'epidemia con l'apertura del bando straordinario "Emergenza covid-19: aiutiamo chi aiuta".