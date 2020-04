Farmacie a disposizione per mascherine

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - Tutte le farmacie umbre sono "totalmente a disposizione" degli amministratori locali per collaborare alla distribuzione delle mascherine protettive alla popolazione. Lo ha annunciato Federfarma Umbria, sindacato unitario dei titolari di farmacia dell'Umbria, dopo che diversi Comuni hanno emesso ordinanze che ne dispongono l'uso obbligatorio negli uffici pubblici, commerciali, postali, istituti di credito e in ogni altro luogo chiuso.

"Nelle ultime settimane - ha spiegato il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani -, spesso mettendo a repentaglio la propria salute, i farmacisti si sono messi ulteriormente a disposizione dei cittadini per non far mancare, oltre all'approvvigionamento dei medicinali, anche quell'innata sensibilità che da sempre li distingue nel dispensare consigli e preziosi supporti psicologici in una situazione delicata come quella che stiamo vivendo".