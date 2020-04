Coronavirus:Rossi (Fitav),Cig?Decidano Coni e Sport e Salute

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "La cassa integrazione per i dipendenti di una federazione sportiva è un tema che devono affrontare il Coni e Sport e Salute". Non ha dubbi Luciano Rossi, più volte parlamentare e presidente della Federazione italiana tiro a volo, ente sempre in pole position nel panorama mondiale di questa disciplina, come testimoniano i risultati di Olimpiadi e Mondiali.

Anche per la Fitav le conseguenze economiche della pandemia del coronavirus si stanno facendo pesanti, ma per Rossi la Cig non è un tema che può affrontare una singola federazione. "Sì, non credo possa essere argomento per una singola federazione .- sottolinea -. In questo momento la maggior parte dei nostri dipendenti stanno smaltendo le ferie accumulate nel 2018 e l'anno scorso, mentre quattro sono in smart working. Per ora andiamo avanti così, finché non ci sarà consentito di rientrare nei nostri uffici. Certo l'attività, nazionale e internazionale, è ferma ma noi finora abbiamo ottemperato tutti i nostri doveri anche nei confronti del personale, al quale va il mio ringraziamento". "Poi per il futuro - conclude il presidente della Fitav - vedremo cosa potremo e dovremo fare". (ANSA).