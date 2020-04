Colazione 'bar' a Medicina Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - E' una colazione simile a quella che solitamente si consuma in ambiente familiare o al bar quella che gli infermieri del reparto di Medicina interna dell'ospedale di Perugia servono ai pazienti. Il caffè viene infatti rigorosamente preparato con la moka e la pasticceria è dei più diversi gusti.

"L'umanizzazione è parte integrante dell'assistenza sanitaria" sottolinea il Santa Maria della Misericordia. La "vicinanza" del personale ai pazienti che combattono con il coronavirus, patologia che crea solitudine per il prolungato isolamento, è indispensabile" aggiunge.

Il personale infermieristico della Medicina interna del S.

Maria della Misericordia sta già pensando di estendere la proposta con uno dei dolci caratteristici umbri, la ciaramicola.

E non mancherà neppure una porzione di cioccolato nel giorno di Pasqua. (ANSA).