Calo significativo aumento positivi

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - Secondo giorno con ancora un calo significativo dei nuovi casi di coronavirus in Umbria, quattro più di ieri (quando erano stati nove), con 1.302 persone positive secondo i dati a oggi resi noti dalla Regione. Gli attualmente positivi sono quindi 1.091 (-22). I guariti sono 159 (+25) e 339 i clinicamente guariti (+18).

I deceduti sono 52 (+1).

Dei 1302 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 185 (-7), 39 (+1) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.284 (-261) e 7.357 (+360) quelle persone uscite dall'isolamento.

Nel complesso, entro le 8 del 10 aprile, sono stati eseguiti 16.325 tamponi (+1.155).

I dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all'evoluzione del Covid-19 in Umbria. (ANSA).