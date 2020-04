A Perugia mascherine a prezzo di costo

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - Mascherine chirurgiche monouso in vendita al solo prezzo di costo (oltre all'Iva) senza alcun ricarico nelle farmacie comunali Afas di Perugia, Todi, Città della Pieve e Magione. Lo hanno concordato il sindaco Andrea Romizi, il presidente, Antonio D'Acunto, e il direttore generale, Raimondo Cerquiglini.

Il prezzo delle mascherine sarà pertanto di 2,20 euro.

Saranno disponibili a partire dal 10 aprile.

"In questa fase - spiega il presidente D'Acunto - ci sembrava doveroso fare un gesto significativo nei confronti della comunità; siamo convinti che il senso e l'anima di farmacia sociale passino da scelte come questa".

Afas ha annunciato anche che fra qualche giorno arriverà una nuova partita di mascherine monouso a un prezzo ancora inferiore, ovvero 1,50 euro. (ANSA).