Cerimonia a Perugia per festa Polizia

(ANSA) - PERUGIA, 9 APR - La deposizione di una corona in onore ai caduti presso il cippo della questura di Perugia, da parte del questore, Antonio Sbordone, alla presenza del prefetto della provincia di Perugia, Claudio Sgaraglia, caratterizzerà la cerimonia per il 168/o anniversario della fondazione della Polizia di Stato in programma venerdì 10 aprile.

In seguito all'emergenza coronavirus e come disposto da capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, non verranno organizzati schieramenti di uomini e mezzi, picchetti d'Onore, né tanto meno cerimonie rivolte agli operatori che si sono particolarmente distinti, né, infine, gli altri eventi collaterali che solitamente contraddistinguono questa ricorrenza.

L'omaggio - spiega la Questura - sarà rivolto "non solo al sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia di Stato ma anche, sentitamente, verso tutti coloro che hanno perso la propria vita o che stanno soffrendo a causa di questa terribile pandemia".