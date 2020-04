Su Fb monastero suore clausura Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 8 APR - La storia di quattro secoli di clausura sbarca su Facebook: da oggi il Monastero di Santa Veronica Giuliani approda con un proprio profilo sul social network.

"Carissimi fratelli e sorelle, in questo tempo difficile in cui anche noi abbiamo dovuto chiudere tutto per l'emergenza sanitaria, abbiamo deciso di aprire un'altra 'porta'. Crediamo che la preghiera e la testimonianza silenziosa, fecondano il cammino della chiesa. Tuttavia abbiamo anche bisogno di parole condivise che possano aprire alla speranza. Siamo tutti davvero sulla stessa barca, e se anche essa è sbattuta dalle onde, non siamo soli a decidere del nostro futuro" ha spiegato la badessa madre Giovanna, a nome delle altre sette sorelle.

Lo sbarco su Fb fa seguito alla pubblicazione, ad inizio anno del primo calendario di "clausura" del monastero di Santa Veronica Giuliani a Città di Castello, con foto inedite corredate da frasi e pensieri particolari per ogni mese del 2020. (ANSA).