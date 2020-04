Spesa a domicilio aziende agricole umbre

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - Anche le aziende agricole e agroalimentari aderenti a Confagricoltura Umbria si sono organizzate per portare la spesa a casa e aiutare chi ha necessità. E lo hanno fatto aderendo all'iniziativa lanciata a livello nazionale "Negozi a casa tua".

Molte imprese agricole umbre ("orgogliose - come recita la campagna social di Confagricoltura - di garantire cibo. Il più buono. Quello italiano") si sono quindi organizzate per la consegna a domicilio di prodotti freschi di stagione e non solo: frutta e verdura, vino, olio, formaggi, carne, salumi, uova, ma anche prodotti biologici, piantine in vaso e semi.

Confagricoltura, sul territorio, sta supportando le iniziative delle aziende associate. "Tutto o quasi si è fermato - afferma il presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi - ma le nostre aziende no. Anche in questo momento lavorano per fornire prodotti di qualità. Ma non le lasciamo sole, cercando di garantire che le politiche nazionali e regionali si occupino di loro".