Regalo operai Perugina ai sanitari

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - "Abbiamo pensato di farvi questo piccolo dono sperando di poter addolcire almeno un po' queste giornate amare". Inizia così il messaggio che Simona Marchesi, operaia e coordinatrice della Rsu della Perugina, e Marco Ballerani, operaio e vicepresidente del Circolo dipendenti, hanno consegnato, insieme a tanta cioccolata, al direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Perugia, Paolo Groff, e alla coordinatrice della struttura, Monia Ceccarelli. L'iniziativa è stata voluta con forza dalla Rsu, da tutti i lavoratori e dai pensionati della fabbrica di San Sisto, che, insieme al Circolo dipendenti Perugina e con il contributo di Nestlé (che ha donato alcuni dei prodotti), hanno voluto testimoniare la loro riconoscenza ad altri lavoratori che da settimane sono in trincea. "Vogliamo dirvi grazie per il lavoro che state svolgendo per tutti noi", ha detto Marchesi ai medici che l'hanno accolta davanti all'ingresso del triage.