Raffaello su social CariPerugia Arte

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - In occasione delle festività pasquali sui canali social della Fondazione CariPerugia Arte continuano le iniziative del progetto #arteinquarantena nato in seguito all'emergenza coronavirus per proseguire nell'attività di promozione e valorizzazione dell'arte.

Ogni mercoledì è stata infatti pubblicata una delle mostre organizzate in passato che, grazie ad un archivio video, ora viene riproposta al pubblico. La settimana sarà quindi caratterizzata dalla diffusione sui canali social della Fondazione CariPerugia Arte del WebDoc (un innovativo documentario web) che Rai Cultura ha dedicato a Raffaello a 500 anni dalla scomparsa. Composto da video-documenti realizzati con il contributo di importanti personalità e di numerosi enti e musei italiani e internazionali, viene definita un'occasione da non perdere per approfondire l'arte del Divin Pittore in attesa della prossima mostra "Raffaello in Umbria e la sua eredità in Accademia".