Lega, Governo fornisca reagenti tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - "Il Governo provveda a rifornire la Regione della necessaria quantità di reagenti indispensabili per processare i tamponi e il Pd umbro la smetta di fare sciacallaggio politico sulla pelle dei cittadini": così i parlamentari umbri della Lega, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Valeria Alessandrini, Luca Briziarelli, Stefano Lucidi, Simone Pillon e Barbara Saltamartini.

"È da oltre dieci giorni - sostengono gli esponenti del carroccio - che l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto sta richiedendo reagenti alla protezione civile nazionale ottenendo solo parziale risposta. Scandaloso come a distanza di mesi ancora non si sia provveduto a rifornire le regioni del materiale necessario ad affrontare l'emergenza sanitaria. La questione vale per i tamponi così come per le mascherine e i ventilatori per la terapia intensiva ancora attesi in Umbria e più volte reclamati. Il Governo si sta dimostrando incapace di gestire le criticità".