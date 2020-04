Impegno farmacie contro violenza donne

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - Potenziare l'informazione a favore delle donne vittime di violenza domestica o stalking durante l'emergenza coronavirus, valorizzando il ruolo sociale e la facile accessibilità delle farmacie anche in questa fase è l'obiettivo di un'iniziativa nazionale che coinvolgerà anche le farmacie dell'Umbria.

Metteranno quindi a disposizione materiale informativo che consentirà loro di accedere alle prime indicazioni utili per prevenire ed affrontare in modo efficace eventuali situazioni di violenza o stalking. A questo scopo sono state predisposte delle linee guida informative e sarà rafforzata la diffusione, anche attraverso l'esposizione di un cartello, del numero verde antiviolenza 1.522, attivo h24.

"Una tematica particolarmente rilevante - sottolinea Silvia Pagliacci, presidente di Sunifar (sindacato unitario farmacie rurali) e di Federfarma Perugia -, che è sempre di stretta attualità e che le farmacie sono pronte a porre nella dovuta evidenza".