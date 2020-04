Ginetti a Tesei, gruppo lavoro su fase 2

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - "Invito la presidente della Regione dell'Umbria, Donatella Tesei, ad istituire subito un gruppo di lavoro, una cabina di regia con le parti rappresentative del mondo del lavoro, del mondo economico e sociale, dell'università e degli enti locali, insieme ai rappresentanti del Parlamento, al fine di lavorare insieme sulla riprogrammazione dei Fondi sCovid-Hospital di Pantalla di Toditrutturali e cominciare subito a ragionare insieme sul come affrontare la fase 2 dell'emergenza Coronavirus con il contributo di tutti, per una ripartenza economica e sociale che non lasci indietro nessuno e che consenta di riattivare livelli di produzione e di welfare". Così la senatrice Nadia Ginetti (Italia Viva). "L'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus - aggiunge, fra l'altro, in una nota - ci costringe a rivalutare l'importanza di un sistema sanitario pubblico efficiente, efficace", ma anche "di ripensare agli strumenti di rilancio economico, alla tenuta della competitività della regione".