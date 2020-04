Farchioni dona letti terapia intensiva

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - Una donazione di 41 letti per la terapia intensiva e la rianimazione per il Covid-Hospital di Pantalla di Todi, del valore di 100mila euro: l'azienda agricola Farchioni, con sede a Gualdo Cattaneo, contribuisce così all'impegno del sistema sanitario nazionale - e della regione Umbria, in particolare - per fronteggiare la minaccia del coronavirus.

"Siamo lieti di comunicare il nostro sostegno al servizio di Protezione civile della Regione Umbria al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", spiega - in una nota - Giampaolo Farchioni, manager dell'azienda. "Siamo impegnati ogni giorno per garantire la produzione di generi alimentari di prima necessità. Vogliamo così assicurare il rifornimento dei supermercati e aiutare gli italiani a vivere questo grave momento di isolamento sociale senza subire carenze alimentari.

Tuttavia, di fronte alla sfida straordinaria dell'epidemia serve pure, da parte nostra, una risposta eccezionale e una speciale responsabilità sociale".