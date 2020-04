Donati prodotti disinfezione a Usl 2

(ANSA) - TERNI, 08 APR - Nuova donazione all'Usl Umbria 2, in particolare ai presidi ospedalieri di Narni-Amelia. Roberto Sargeni, amministratore dell'azienda ternana Kemotec Italia, ha infatti consegnato al responsabile della direzione medica delle strutture ospedaliere, Sergio Guido, un'ampia gamma di prodotti per la disinfezione di piani di lavoro, pavimenti, dispositivi chirurgici, cute.

"Si tratta - spiega una nota dell'azienda sanitaria - di prodotti utilizzati in condizioni ordinarie che diventano in questa fase preziosi e indispensabili".

Alla Kemotec è rivolto "il sentito ringraziamento del commissario straordinario Massimo De Fino e della direzione ospedaliera per il generoso e concreto gesto di vicinanza agli operatori sanitari e alle strutture dell'azienda Usl Umbria 2".