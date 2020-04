Tesei, mascherine no questione emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 7 APR - "Non è quella delle mascherine a tutti l'emergenza più importante oggi. Anche se è un argomento da prendere in considerazione": così la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in merito alle ordinanze di alcuni sindaci, anche in Umbria, sulla obbligatorietà del loro utilizzo. Una situazione che si sta verificando un po' in tutta Italia "e in ordine sparso" anche perché, ha sottolineato la governatrice, "abbiamo assistito a un po' di spiegazioni non così omogenee di illustri esponenti del mondo scientifico".

Come Regione Umbria, ha proseguito la presidente, "per il momento ci siamo concentrati a reperire i dispositivi di sicurezza individuali e a donarli a tutto il personale sanitario, a quello delle strutture di rsa e di altre categorie come farmacisti e medici di medicina generale, oltre che ad altri operatori nel territorio, quelli che sono chiamati a svolgere un compito in situazioni per cui sono richiesti questi dispositivi".