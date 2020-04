Si cercano case medici impegnati Covid

(ANSA) - PERUGIA, 7 APR - Trovare un alloggio alternativo per il personale sanitario che non dispone nella propria abitazione di spazi utili per poter stare isolato tra un turno e l'altro, in modo da non esporre al contagio anche i familiari: con questo obiettivo la Regione ha siglato un accordo con i promotori del progetto 'Trova alloggio sanitari covid 19 Umbria", che su iniziativa dell'avvocato Alessandra Fagotti, in modo gratuito, hanno creato una pagina Facebook finalizzata a trovare alloggi da mettere a disposizione del personale esposto a rischio.

"In questa fase - spiega l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto - è emersa la necessità di trovare alloggi alternativi temporanei per medici, infermieri e tutto il personale sanitario, nonché per le forze dell'ordine e per il personale della protezione civile regionale e comunque per tutti i soggetti che svolgono un'attività con alta possibilità di contrarre il virus".