Repace riunisce società Eccellenza

(ANSA) - PERUGIA, 7 APR - "Serve aspettare, perché prima di tutto c'è la situazione sanitaria": Luigi Repace, presidente del comitato regionale umbro della Federcalcio, lo ha detto parlando in video conferenza con i rappresentanti delle società di Eccellenza del futuro del campionato fermato dall'emergenza coronavirus. Con loro si è confrontato anche il presidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia.

Per molti dirigenti risulta "utopistico parlare di ripartenza", come è stato detto in uno degli interventi. Alcuni rappresentanti delle società hanno quindi invitato a "concentrarsi sul prossimo campionato per capire come ripartire".

I timori maggiori sono comunque legati alle ripercussioni economiche legate all'emergenza sanitaria in atto. (ANSA).