Lorena Antoniazzi dona mascherine

(ANSA) - PERUGIA, 7 APR - Lorena Antoniazzi ha donato al Comune di Perugia circa 200 mascherine prodotte nella sede perugina dell'azienda. A ritirarle è stato l'assessore comunale alla Sicurezza e alla Protezione civile Luca Merli.

Le mascherine saranno utilizzate per i volontari del Gruppo comunale della Protezione civile e per i dipendenti che svolgono quelle attività maggiormente esposte.

"Siamo contenti di riconvertire il nostro lavoro e mettere le nostre professionalità al servizio della comunità in un momento così difficile - ha sottolineato Gianluca Mirabassi, presidente di Lorena Antoniazzi - e in attesa di poter tornare a esercitare la nostra attività, insieme ai nostri collaboratori, abbiamo ritenuto importante dare un contributo a chi con coraggio opera ogni giorno per fornire i servizi essenziali".

Nei giorni scorsi Lorena Antoniazzi aveva donato un altro stock di mascherine ai giornalisti delle redazioni umbre.