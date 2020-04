Logge massoniche donano materiale

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 7 APR - Tre Logge massoniche hanno donato dei dispositivi sanitari all'ospedale di Foligno.

Claudio Menghini e Marco Baldoni, rappresentanti rispettivamente della "Domenico Benedetti Roncalli" di Foligno e della "I Forti" di Perugia, hanno consegnato, anche per conto della Loggia "Elia Coppi" di Cortona, alla struttura sanitaria una serie di dispositivi e strumenti sanitari utili al servizio di anestesia e rianimazione.

Oltre a un monitor multi parametrico, la donazione è consistita anche in un letto elttrificato per la rianimazione, in 5 mila mascherine, e circa 500 pezzi da gel lavami e spray sanificanti.

La consegna del materiale è avvenuta alla presenza della dottoressa Liana Lentischio e del dottor Emanuele Stinchi, rispettivamente responsabile e coordinatore del Servizio di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero. (ANSA).