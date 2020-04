In auto con mazza e punteruolo

(ANSA) - PERUGIA, 7 APR - Cinque giovani sono stati denunciati dalla polizia, a Perugia - in due diversi controlli - per non avere rispettato le direttive contro il coronavirus e per due di loro denuncia anche per essere stati trovati in possesso, rispettivamente, di una mazza da baseball e di un grande punteruolo.

La prima attività è nata a seguito di un posto di controllo alle porte della città. Nell'auto viaggiavano un uomo di 36 anni e una donna di 32, italiani, residenti in un altro comune, che sono stati denunciati per false attestazioni a pubblico ufficiale. Nel portabagagli è stata quindi trovata e sequestrata una mazza da baseball, per il cui possesso ingiustificato è stata denunciata la donna, proprietaria del veicolo.

Nella seconda auto fermata dagli agenti, in prossimità di piazza Vittorio Veneto, viaggiava un giovane di 24 anni in compagnia di due amiche, tutti italiani, risultati non in regola con le recenti normative contro il coronavirus. Nella vettura sono stati trovati un grande punteruolo e una dose di eroina.