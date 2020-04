Guarito il sindaco di Valtopina

(ANSA) - VALTOPINA (PERUGIA), 7 APR - E' guarito dal coronavirus il sindaco di Valtopina Lodovico Baldini. Lo ha annunciato lui stesso sulla pagina Facebook del Comune spiegando che è risultato negativo un doppio tampone al quale è stato sottoposto.

"Un'esperienza molto pesante - ha spiegato Baldini -, di cui avrei fatto sicuramente a meno, ma che ormai appartiene al passato. Ora si volta pagina e si torna a lavorare con lo stesso piglio, impegno e determinazione di sempre. Ringrazio tutti coloro che, in questo momento difficile, mi sono stati vicini con affetto e solidarietà, rendendo meno pesanti le dure giornate trascorse. Il mio primo pensiero va a chi non ce l'ha fatta e alle rispettive famiglie e, ovviamente, a tutti coloro che sono attualmente in cura e che stanno lottando per sconfiggere questo terribile virus. In questo momento, c'è grande bisogno di unità, solidarietà e collaborazione, ognuno di noi può e deve fare la sua parte per superare questa situazione".