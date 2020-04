Da Tim banda ultralarga in 15 comuni

(ANSA) - PERUGIA, 7 APR - Tim accelera sullo sviluppo della banda ultralarga in Umbria avviando un piano che rende disponibili i collegamenti in fibra ottica nelle "aree bianche" di 15 comuni (10 in provincia di Perugia e 5 in quella di Terni) e che aumenteranno progressivamente nel corso delle prossime settimane, attraverso l'accensione di 86 armadi stradali collegati alla rete Fttc (Fiber to the cabinet).

L'iniziativa - spiega l'azienda - che rientra nell'ambito di un programma nazionale, ha l'obiettivo di dare attuazione alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali istituzioni e autorità del Paese riguardanti i servizi a banda larga e ultralarga. Un insieme di misure rivolte agli operatori con la richiesta di adottare tempestive iniziative atte a potenziare le infrastrutture di rete e a garantirne il funzionamento e l'operatività.

Tim ha già "acceso" i servizi a banda ultralarga nei comuni che rientrano nella prima tranche di interventi, rendendoli disponibili sia alla clientela retail sia a quella wholesale.