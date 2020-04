Lnd, si riprende solo senza alcun rischio

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - "Non si ricomincia se non c'è garanzia che non si correrà alcun rischio": lo ha detto il presidente della Lega nazionale dilettanti di calcio Cosimo Sibilia che in videoconferenza ha avuto un confronto con le società calcistiche di Eccellenza dell'Umbria. Presente il presidente del Comitato regionale umbro Luigi Repace.

Il "primo di una serie di incontri che andremo a fare con tutte le società delle altre categorie", ha spiegato Repace. Il futuro del campionato e i dubbi di natura economica, soprattutto sul post emergenza coronavirus, al centro del dibattito.

"L'alto senso di responsabilità dei presidenti del comitato dell'Umbria mi fa stare tranquillo", ha sottolineato Sibilia che ha invitato a riprendere il dibattito sull'eventuale ripresa "solo quando l'autorità sanitaria e governativa diranno che è possibile eventualmente riprendere i campionati". (ANSA).