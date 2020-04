Ad aprile corsi online Scuola umbra

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - La Scuola umbra di amministrazione pubblica propone anche per aprile un catalogo ricco di corsi online.

"La formazione a distanza - spiega l'amministratore Alberto Naticchioni - prosegue e sta riscuotendo a livello nazionale rilevanti risultati in termini di iscrizione e di partecipazione da parte di amministratori e dipendenti pubblici. Scuola Umbra continuerà a garantire, in modalità online, corsi ed approfondimenti nei diversi settori di competenza".

L'e-learning - sottolinea Villa umbra - sta entrando dunque sempre più nei programmi formativi della pubblica amministrazione. E' programmato per l'8 aprile il corso "La gestione dei procedimenti amministrativi nel periodo di emergenza in base all'art. 103 del D.L. numero 18/2020" con Alberto Barbiero, esperto in materia di appalti e servizi pubblici locali, formatore e collaboratore del Sole 24 Ore.