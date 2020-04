Nuovo commissario alla questura Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 6 APR - Il questore della provincia di Perugia, Antonio Sbordone, ha accolto il commissario della polizia di Stato Stefano Cilli, appena assegnato al termine del 108/o corso funzionari.

trentaquattrenne pescarese, è laureato in Giurisprudenza e vanta nel proprio corso di studi un Master di secondo livello in Scienze della Sicurezza. Entrato in Polizia nel 2011, dal 2013 al 2018 è stato in servizio alla questura di Modena presso l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Il questore Sbordone ha formulato i propri migliori auguri ai neo promossi commissari Marco Propersi e De Domenico, entrambi con alle spalle un'esperienza trentennale nella Polizia di Stato. (ANSA).