Coletto, riduzione contagi e più guariti

(ANSA) - PERUGIA, 5 APR - "La Regione sta adottando tutte le misure utili per arginare nella popolazione l'infezione prodotta dal Covid-19 e i numeri di questi giorni, che registrano una riduzione dei nuovi contagi e un aumento di guariti, depongono a favore delle politiche adottate": è quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto. Lo fa - spiega Palazzo Donini - a fronte della richieste di adottare misure sanitarie aggiuntive per contenere l'espansione del contagio nell'orvietano.

"La nostra attenzione - ha sottolineato l'assessore - è sempre alta su tutto il territorio e non ci siamo nel modo più assoluto dimenticati di Orvieto e di Giove. Al contrario, in particolare, per quanto riguarda la residenza protetta di Castel Giorgio, siamo in stretto contatto con la direzione dell'Usl 2, che monitora costantemente la situazione e già da domani entreranno in servizio altri otto operatori che saranno a pieno regime da martedì, visto che domani tutti saranno sottoposti ai i tamponi".