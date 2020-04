Clarinetto suona per ospedale Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 5 APR - Un brano indimenticabile del grande compositore Ennio Morricone, "The Mission" la colonna sonora dell'omonimo film del 1986 di Roland Joffé, è stato eseguito davanti all'ospedale di Città di Castello da Fabio Battistelli con il suo clarinetto. Che ha voluto così far sentire "vicinanza ai pazienti e gratitudine infinita" a medici e operatori sanitari in prima linea nell'affrontare l'emergenza coronavirus. E loro hanno risposto con un lungo applauso.

Un arrangiamento (la base) realizzato dal pianista Massimo Barsotti, con Giulio Barsotti al contrabbasso.

"Io suono da casa, ogni domenica - ha spiegato Battistelli - un momento di musica, perché la musica unisce e ci fa sentire vicini. Questa volta però ho deciso di venire quassù davanti all'ospedale per qualche minuto, in disparte e cercare di regalare un sorriso e speranza a tutti coloro che da settimane rischiano la loro vita per noi e per il bene della collettività.

L'ho fatto in musica, ancora grazie".