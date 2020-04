Azienda umbra premia i suoi dipendenti

(ANSA) - PERUGIA, 5 APR - Bonus economico di 500 euro netti per ogni dipendente della Saci industrie, una delle aziende umbre che sta lavorando per far fronte alla grande richiesta di prodotti disinfettanti e detergenti. Lo hanno deciso il presidente Antonio Campanile e i tre figli, Filippo, Alessandro e Lorenzo. Nelle due aziende di famiglia, Saci Industrie e Saci Professional, lavorano complessivamente 150 persone.

"La nostra famiglia - ha spiegato Antonio Campanile - ha sentito la necessità di premiare i collaboratori che hanno da subito dimostrato un impegno e una dedizione non comuni, ma anche molto coraggio di fronte a una situazione straordinaria.

Fin dai primi giorni dell'emergenza avevamo provveduto ad organizzarci in smart working per l'attività amministrativa. In azienda abbiamo applicato tutte le misure previste dal protocollo per la continuità produttiva, che in realtà avevamo già adottato prima della sua emanazione. La salute e la sicurezza dei nostri collaboratori è una preoccupazione costante e primaria".