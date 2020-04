Settimana Santa diocesi Terni in diretta

(ANSA) - TERNI, 4 APR - Saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della diocesi di Terni Narni Amelia tutte le celebrazioni della Settimana Santa in programma nella cattedrale di Terni.

A presiederle, senza la presenza dei fedeli a causa della pandemia da coronavirus, il vescovo Piemontese. Si comincerà domani, domenica delle Palme, alle 10.

"Il mesto corteo di camion militari, che nel buio della notte, si dirigono verso i forni crematori - commenta Piemontese in una lettera inviata alla comunità cristiana - ha richiamato a tutti noi la tragica immagine dei militi ignoti, vittime della prima vera terza guerra mondiale, la prima globalizzata non dichiarata e senza eserciti nemici schierati. A questa comunità di fedeli defunti, in attesa della risurrezione, è stato riservato un silenzioso e frettoloso commiato, che si ripete, con numeri altrettanto elevati, su più fronti di lotta in varie parti del mondo".