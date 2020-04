Frena aumento contagiati in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 4 APR - Torna a frenare l'aumento dei contagiati da coronavirus in Umbria, 1.211 (+36 rispetto a ieri quando il dato era stato di più 47 rispetto al giorno precedente). Dati positivi - quelli forniti dalla Regione - anche per i guariti, 41 (+11) e i clinicamente guariti, 203 (+1). I deceduti sono invece 41 (+2).

Sono ricoverati in 213 (dato stabile), 43 (-5 rispetto a ieri) in terapia intensiva.

Al momento le persone in isolamento sono 4.158 (+22) in totale e 5.415 (+314) quelle che ne sono uscite.

Nel complesso sono stati eseguiti 11.047 tamponi (+437).

La Regione ricorda che i pazienti clinicamente guariti sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche diventano asintomatici pur risultando ancora positivi.

Il paziente ufficialmente guarito invece, è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall'altro.

I dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus. (ANSA).