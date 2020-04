Cordoglio Borrelli per madre Bacchetta

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 04 APR - Anche il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli ha espresso cordoglio al sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta per la scomparsa della madre. "Caro presidente, caro sindaco ho saputo della scomparsa della sua cara mamma. Le porgo le mie piu' sentite condoglianze" ha scritto in un messaggio reso noto dal Comune.

E a nome di tutti i dipendenti dell'azienda, l'amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci ha indirizzato a Bacchetta "profondo cordoglio e forte vicinanza per la scomparsa della madre Dina Ciribilli". (ANSA).