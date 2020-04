Chieste più 2 mln ore cig in deroga

(ANSA) - PERUGIA, 4 APR - "La Regione ha attivato dal primo aprile la procedura per l'acquisizione delle richieste di cassa integrazione per le imprese i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti al Covid-19. Il 3 aprile erano state presentate già 2.947 domande mentre altre 839 erano in corso di invio sul sistema informatico SARe": lo ha reso noto l'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni.

"Interessano 9.480 lavoratori dipendenti per un totale di ore richieste pari due milioni 22.953" ha aggiunto. (ANSA).