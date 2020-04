Squarta, vicino alle forze dell'ordine

(ANSA) - PERUGIA, 03 APR - "Solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine per lo straordinario lavoro di prevenzione e di garanzia della sicurezza pubblica, in un momento difficile a causa delle limitazioni per il Coronavirus" vengono espresse in dal presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta.

"Nel quartiere di Fontivegge a Perugia - spiega Squarta - i carabinieri sono stati aggrediti con calci e pugni da un uomo nei pressi dell'ufficio postale. Ai militari va la mia solidarietà e il mio ringraziamento per il modo in cui stanno gestendo una situazione così delicata in un momento tanto particolare".

Il presidente ricorda come in strada non manchino i problemi.

"Nelle ultime ore - dice - a Città di Castello un uomo ha aggredito i carabinieri impegnati nei controlli per il Covid-19 sputando in faccia ai militari. Un episodio simile è avvenuto in Inghilterra centrale, dove l'indagato è stato immediatamente processato e condannato a 12 mesi di carcere. Un messaggio 'forte e chiaro', per usare le parole del giudice".