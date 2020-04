Pozzo San Patrizio acceso con Tricolore

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 3 APR - Il Pozzo di San Patrizio di Orvieto si è acceso, stamani, con il tricolore della bandiera italiana. Un'iniziativa decisa come segno di vicinanza - spiega il Comune - nei confronti di chi sta combattendo contro il coronavirus, oltre che di speranza affinché il Paese possa uscire presto dall'emergenza e tornare a vivere e a mostrare al mondo le proprie bellezze.

"Voglio pensare che questa foto - ha detto il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani - sia più significativa di altre che stiamo ammirando in Italia e nel mondo. Perché dopo essere sprofondati nel buio profondo di questa emergenza troveremo la forza di risalire". In serata anche la facciata del palazzo comunale sarà illuminata con i colori della bandiera italiana e lo resterà fino alla fine dell'emergenza sanitaria. Analoga iniziativa è stata presa anche dai Comuni di Terni e Narni, dove palazzo Spada e palazzo del Podestà, durante la notte, si accendono di bianco, rosso e verde.