Iniziativa Digipass #daCasaPuoi

(ANSA) - PERUGIA, 3 APR - I Digipass della Regione Umbria fanno squadra e, nel periodo di chiusura al pubblico delle sedi a causa del Covid-19, propongono la campagna #daCasaPuoi sulle pagine facebook dei Digipass regionali (Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Media Valle del Tevere, Narni, Orvieto, Perugia, Spoleto) per offrire informazioni attraverso card grafiche o video sui servizi digitali disponibili online per svolgere le attività della vita di tutti i giorni senza uscire. Tra i principali strumenti digitali c'è ad esempio Spid, l'Identità digitale che con un'unica password consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione in modo semplice, sicuro e veloce dal proprio computer, smartphone o tablet.

All'attività online si affianca l'operatività a distanza dei facilitatori digitali a disposizione "on demand" per richieste di ulteriori informazioni e chiarimenti. Si può fissare un appuntamento, attraverso una e-mail o un messaggio privato sulla pagina facebook del Digipass del proprio territorio.