Da carabinieri non solo controlli, anche aiuti

(ANSA) - PERUGIA, 03 APR - In questi giorni i militari della compagnia di Perugia non solo sono impegnati in prima linea per contenere il contagio da coronavirus svolgendo controlli sulle strade per far osservare le direttive del governo ma, soprattutto nei piccoli centri, sono a disposizione per fornire aiuti concreti ai cittadini più in difficoltà. A tal riguardo, i carabinieri della stazione di Ponte Pattoli hanno messo a punto un vero e proprio sistema di consegna a domicilio, di generi alimentari e farmaci. Le richieste sono pervenute tramite le farmacie o direttamente dalle persone interessate, spesso in quarantena fiduciaria o obbligatoria.

I militari hanno provveduto alla consegna di generi alimentari in favore, fra gli altri, di due anziani residenti nella frazione di Rancolfo. Alla coppia, commossa per il gesto, è stata assicurata la presenza dell'Arma in occasione dei quotidiani servizi di pattuglia per qualsiasi futura necessità.