Azienda umbra dona mascherine a Gdf

(ANSA) - PERUGIA, 3 APR - Connesi, azienda umbra specializzata nella fornitura di servizi di fonia e internet su fibra ottica, ha consegnato 1.500 mascherine al generale Benedetto Luciano Lipari, comandante regionale della guardia di finanza. Questa donazione è destinata, in particolare - spiega una nota - ai familiari dei militari impegnati nelle strade umbre in questi giorni così difficili.

"Abbiamo voluto essere vicini, non solo moralmente - ha commentato il direttore marketing di Connesi Fabrizio Minelli - a chi rischia ogni giorno la propria salute per fare in modo che si possa uscire il prima possibile da questa situazione. Venire incontro alle esigenze dei familiari dei militari significa anche dare loro più tranquillità nello svolgimento del loro lavoro". "Siamo molto lieti di questa donazione - ha detto il generale Lipari -. Ci auguriamo che questo gesto sia di auspicio per una sempre più stretta collaborazione tra la Pubblica amministrazione e le forze imprenditoriali sane dell'economia locale".