Terni in proposta candidatura Unesco

(ANSA) - TERNI, 2 APR - Ci sono anche la città di Terni e il suo comprensorio nella proposta di candidatura nazionale come Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità della "Cerca e cavatura del tartufo in Italia conoscenze e pratiche tradizionali", la cui presentazione ufficiale all'Unesco è stata approvata oggi dal consiglio direttivo della commissione nazionale italiana per l'Unesco.

La proposta si avvia così alla parte finale dell'iter di valutazione internazionale e riguarda, tra i diversi territori italiani coinvolti, anche quello che ricomprende la Valnerina, il parco fluviale del Nera e la Cascata delle Marmore ed i colli orvietani. Il Comune di Terni - spiega una nota di palazzo Spada - ha fornito un contributo nella fase finale del procedimento, soprattutto attraverso il supporto dell'assessorato alla Cultura e Turismo, che sin dall'autunno del 2018 ha interloquito con il Mibact sul tema della valorizzazione della Cascata delle Marmore e della sua area.