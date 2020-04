Seimila mascherine a ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 2 APR - Consegnate all'ospedale Santa Maria di Terni seimila mascherine Ffp3, per tutto il personale sanitario, acquisite grazie ad una donazione da parte della Fondazione Carit. I dispositivi, partiti da Shangai lo scorso 28 marzo, sono giunti a Venezia e, dopo il passaggio in dogana nella giornata di ieri, stamani sono arrivati a destinazione a Terni. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fondazione, Luigi Carlini, che si congratula con la task force organizzata dall'azienda ospedaliera, sotto la direzione del commissario Andrea Casciari, coordinata dal primario della Rianimazione e Anestestesia, Rita Commissari. Le mascherine sono state acquisite con una parte del fondo da un milione di euro stanziato agli inizi di marzo dalla Fondazione a favore del Santa Maria per fronteggiare l'emergenza coronavirus.