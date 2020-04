Salvini si confronta con sindaci Lega

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - Confronto tra i sindaci umbri della Lega e il segretario nazionale Matteo Salvini che ha raccolto le loro istanze. In particolare il leader del Carroccio ha parlato al telefono con Stefano Zuccarini (Foligno), Luca Carizia (Umbertide), Fabrizio Gareggia (Cannara) e Manuel Petruccioli (Giano dell'Umbria).

"Matteo Salvini è sempre in contatto con i sindaci, da nord a sud, e negli ultimi giorni ha moltiplicato messaggi e telefonate per conoscere i problemi e le richieste del territorio nelle settimane di emergenza da Covid-19" hanno quindi sottolineato i parlamentari e i consiglieri regionali della Lega. "Un ringraziamento al segretario federale Matteo Salvini - proseguono - che fin dall'inizio di questa emergenza sanitaria si è dimostrato sempre vicino e molto attento alle dinamiche del territorio umbro. Ne è ulteriore prova la disponibilità dimostrata nel porre attenzione alle istanze dei sindaci dei Comuni che verranno rielaborate in proposte serie da sottoporre al Governo".