Proroga protocollo continuità produttiva

(ANSA) - PERUGIA, 2 APR - Con la proroga al 13 aprile 2020 delle misure anticoronavirus disposta dal nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte il primo aprile 2020, è stata prorogata la durata del protocollo di intesa sottoscritto dalla prefettura di Perugia e da comando provinciale guardia di finanza di Perugia, Camera di commercio, Confindustria Umbria, Confcommercio Umbria, Cna. di Perugia, Cgil, Cisl e Uil per l'attuazione e razionalizzazione delle procedure di verifica delle condizioni per la prosecuzione delle attività produttiva.

''La sottoscrizione del protocollo di Intesa da parte della Camera di commercio di Perugia - ha sottolineato il presidente dell'ente camerale Giorgio Mencaroni - intende sostenere e favorire l'attività di verifica della puntuale osservanza da parte delle imprese delle condizioni necessarie alla prosecuzione dell'attività, fissate dai vari decreti che in successione sono stati emanati dal Governo".