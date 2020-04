Kit sicurezza dipendenti Provincia Terni

(ANSA) - TERNI, 02 APR - Un kit di sicurezza per tutti i 150 dipendenti di palazzo Bazzani: a distribuirlo ai propri lavoratori la Provincia di Terni, per fronteggiare al meglio l'emergenza Covid.

"La distribuzione in parte era già iniziata con il rilascio di dispositivi di sanificazione - dice il presidente dell'ente, Giampiero Lattanzi - ora siamo in grado di fornire anche le mascherine protettive. I tempi si sono allungati per via della scarsità sul mercato e delle inevitabili, e comprensibili, priorità date alle zone più colpite dall'epidemia. Ora siamo comunque partiti per innalzare ulteriormente il livello di protezione e prevenzione a favore di tutti i lavoratori".

I dispositivi facciali saranno consegnati sia ai dipendenti in ufficio che a quelli delle manutenzioni stradali e della polizia provinciale. Queste due ultimi tipologie di lavoratori, essendo più a diretto contatto con l'esterno durante l'orario di lavoro, verranno equipaggiate con dispositivi Ffp2.