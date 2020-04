Da concessionari 7mila euro a Prociv

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - "Una situazione di emergenza straordinaria richiede un contributo straordinario da parte di tutti. Noi ci vogliamo essere, per dare un segnale concreto di sostegno e solidarietà alla comunità regionale e contribuire a rafforzare la risposta delle istituzioni a questa terribile pandemia". Così Michele Biselli, presidente dell'Associazione regionale dei concessionari auto Arca Umbria Confcommercio, spiega la scelta di donare 7 mila euro alla Protezione civile della Regione Umbria, che in questi giorni sta fronteggiando sul territorio l'emergenza sanitaria scatenata dal diffondersi del Covid 19.

Alla donazione contribuiscono tutte le concessionarie auto aderenti al gruppo Arca Umbria.

"Al di là dell'impegno individuale di ognuno di noi nel rispondere a questa situazione straordinaria - aggiunge Michele Biselli in una nota - abbiamo voluto dare un contributo di sistema, perché l'emergenza ci riguarda tutti e perché le imprese del territorio avvertono una responsabilità sociale oltre che economica".