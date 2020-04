Coronavirus: sospeso Festival 2 Mondi di Spoleto

(ANSA) - SPOLETO, 02 APR - Sospesa l'edizione 2020 del Festival dei 2 Mondi di Spoleto in programma dal 26 giugno al 12 luglio. Lo ha deciso oggi il Consiglio di amministrazione della Fondazione, all'unanimità, per la "gravissima emergenza sanitaria".

L'Organismo - si legge in una nota del Comune - ha deciso di riservare la decisione sulla fissazione del programma e sulle "date da individuare nel 2020 per lo svolgimento della manifestazione ad una riunione successiva che sarà comunque tenuta a breve". (ANSA).