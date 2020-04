Coronavirus, le indicazioni dei dietisti

(ANSA) - TERNI, 02 APR - Anche per i malati di Covid-19 una corretta alimentazione e uno stato nutrizionale ottimale rappresentano elementi che permettono una migliore resilienza in presenza di situazioni patologiche anche collegate ad agenti infettivi. Per questo l'Associazione nazionale dietisti - presieduta da Marco Tonelli, dietista presso il servizio di Diabetologia aziendale dell'Usl Umbria 2 - ha elaborato un documento che intende offrire indicazioni pratiche per l'assistenza nutrizionale a persone con infezione in atto e ricoverate in area di alta complessità assistenziale, nel rispetto delle evidenze scientifiche e delle competenze di medici e dietisti che si occupano di nutrizione nell'ambito del percorso assistenziale dei malati. "I pazienti Sars-CoV-2 positivi - spiega Tonelli - ricoverati e sintomatici risultano esposti ad una aumentata probabilità di danni ed eventi avversi correlati alla malnutrizione e sono da considerare tutti ad alto rischio nutrizionale".