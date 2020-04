Frena ancora aumento contagi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 1 APR - Ancora una frenata in Umbria nell'aumento dei contagi da coronavirus: secondo i dati aggiornati dalla Regione, alle 8 del primo aprile sono 17 in più di ieri, 1.095 persone, mentre l'aumento del 31 e 30 marzo era stato rispettivamente di +27 e +28.

Stabile il numero dei guariti, 15. Passano invece da 175 di ieri a 179 di oggi i clinicamente guariti.

Nelle ultime 24 ore non è stato poi segnalato alcun deceduto, 37 dall'inizio dell'epidemia.

Tra i 1.095 pazienti positivi, 37 sono di fuori regione. Sono ricoverati in 218 (ieri uno in più), 45 sono in terapia intensiva (ieri erano due di meno). (ANSA).